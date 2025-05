Ermal Meta in concerto a Bologna, due ore di stupore, libertà e vita

Il palco è costruito come un camerino, con abiti appesi, fotografie, specchi e un armadio (che poi è la porta che permette di accedere al vero camerino, un po' come i passaggi nascosti dei castelli, dei manieri) e con Ermal Meta c'è Davide Antonio Pio, pianista e co-autore dello spettacolo cui spetta il compito dell'incipit, di separare la fine del concerto dal "se non canti l'ultima noi non ce ne andiamo", e di ironizzare con qualche battuta. In scaletta parecchie canzoni del recente album Buona Fortuna, dedicato a sua figlia ma essendo Ermal un uomo di memoria l'aperura e la chiusura li affida a due brani della sua storiaca band, La Fame di Camilla, e si tratta di Un Pezzo di Cielo in Più e Niente che ti Assomigli. Due le sue reinterpretazioni di brani altrui, che arrivano verso il finale: si tratta di Exit Music (For a Film) dei Radiohead e di Wicked Game di Chris Isaak. Tra i primi brani eseguiti c'è Ragazza Paradiso che è accompagnata dalla dedica a chi non voleva esserci: il pubblico di Ermal è tendenzialmente femminile e dunque capita che ci sia parte di quello maschile che è lì per "dovere d'amore". Ma sono pochi. Rari, mi sento di dire. Gli uomini in sala cantano e sono parte attiva del live. Entusiasmante e originale il finale di Mi Salvi chi Può, che mi ha riportato alle vette della musica prog. Alcune canzoni Ermal le introduce e una di queste è Stelle delle Notti Lunghe, una canzone di guerra e di partigiani ambientata nel modenese, ma sono pure parole di speranza e amore: "Domani, sì, io ritornerò. Solo con un fiore nelle mani partirò e queste notte piene di stelle quaggiù non passano mai, sono così lunghe. Spero che mi aspetterai". Una sorpresa, una folgorazione Come Genova dal Mare: con tutta quella gente che cerca di trovare la felicità per me è l'estensione di Genova per Noi e mi immagino, in quell'armadio sul palco, di trovare "lini e vecchie lavande". Cambio di ritmo per La Strada la Decido Io e parole splendide come "ci dimentichiamo che siamo padroni non solo dell'aria che riempie i polmoni ma di un futuro bellissimo" sono un messaggio identitario elettrico che arriva diritto al cuore. Non poteva mancare A Parte Te, un delle dieci canzoni, per me, da portare su un'isola deserta. Grazie a Ermal abbiamo la certezza che per qualcuno saremo sempre nella tasca a destra in alto. Ogni sua canzone è una lezione d'amore che ci ha insegnato.

