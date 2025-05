Bad Bunny, il tour mondiale farà tappa anche a Milano

Il 17 luglio del prossimo anno il cantante portoricano sarà in concerto all’Ippodromo Snai LA MAURA di Milano per l’unica data italiana della tournée mondiale

Dopo alcuni indizi disseminati in varie città, Bad Bunny ha annunciato la sua tournée mondiale. Il 17 luglio 2026 l’artista portoricano sarà in concerto all’Ippodromo Snai LA MAURA di Milano per l’unica data prevista nel nostro Paese. La vendita generale dei biglietti aprirà venerdì 9 maggio alle ore 12.00.

bad bunny in concerto a milano

Come ricostruito da Billboard, nei giorni scorsi le entrate di stadi e location per concerti hanno visto la comparsa di due sedie bianche, le stesse presenti nella copertina di Debí tirar más fotos, l’ultimo album di Bad Bunny. Parallelamente, il titolo della canzone Europa :(, ventesima traccia del disco nadie sabe lo que va a pasar mañana uscito nel 2023, ha subito un leggero cambiamento su Spotify trasformandosi in Europa :), come a voler indicare l’arrivo di notizie positive per i fan europei.

Dopo ore di attesa, Bad Bunny ha finalmente svelato il mistero. Il 21 novembre l’artista darà il via al tour mondiale da Santo Domingo toccando successivamente varie nazioni: dal Messico al Belgio passando per il Giappone e l’Italia. Il 17 luglio 2026 il cantante portoricano sarà in concerto all’Ippodromo Snai LA MAURA di Milano. La vendita generale dei biglietti aprirà alle ore 12.00 di venerdì 9 maggio.