I Billboard Music Awards 2024 hanno incoronato Taylor Swift vincitrice assoluta. Non solo: la popstar ha battuto ogni record, aggiudicandosi 10 statuette su 17 nomination, incluso il premio di Miglior artista e di Miglior album per The Tortured Poets Department. "Questo è il regalo di compleanno anticipato più bello che poteste farmi", ha dichiarato

