Moda Primavera 2025, il trench è di tendenza. I look delle star

Il classico check è in tendenza per la Primavera 2025, lo provano le molte proposte viste in passerella per la bella stagione. Il mix and match delle stampe a quadri (ma con capi rigorosamente nella stessa palette) è l'ispirazione di questo look di Zoe Sandana, fresca di Oscar, alla sfilata di Saint Laurent. Per lei, tuta corta con design balloon, cappotto in stile trench e stivali col tacco e il plateau

