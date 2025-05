La fredda luce del giorno, il cast del film con Henry Cavill. FOTO

2/7 ©Getty

Verónica Echegui interpreta Lucia. Echegui, spagnola classe 1983 a Madrid, ha debuttato nel cinema con Yo soy la Juani di Bigas Luna, ottenendo una candidatura al Premio Goya come miglior attrice rivelazione. Ha ricevuto ulteriori riconoscimenti per ruoli in film come El patio de mi cárcel (2008) e Katmandú, un espejo en el cielo (2011), vincendo il Premio Gaudí come miglior attrice protagonista per quest'ultimo. Nel 2020 ha esordito alla regia con il cortometraggio Tótem Loba, vincendo il Goya per il miglior cortometraggio di finzione

