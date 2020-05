Henry Cavill, ieri e oggi: com'è cambiato l'attore

Britannico classe 1983, Henry Cavill esordisce nel 2002 nel ruolo di Alberto Mondego in “Montecristo” di Kevin Reynolds. Sebbene reciti in celebri film come “Stardust” e “Immortals”, a renderlo famoso è il telefilm “I Tudors”: qui veste i panni di Charles Brandon, e diventa un vero sex symbol. Sul grande schermo, invece, tutti lo conoscono soprattutto come il Superman di “L'uomo d'acciaio”, “Batman v Superman: Dawn of Justice” e “Justice League”. Dal 2019 interpreta Geralt di Rivia nella serie Netflix “The Witcher”