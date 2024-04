'Nine to Five', Jennifer Aniston al lavoro sul reboot del film?

L'attrice starebbe lavorando al reboot di 'Dalle 9 alle 5... orario continuato' (Nine to Five), un classico degli anni '80 rivisto in chiave moderna. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, la Aniston sarebbe la produttrice con la sua 'Echo Films', mentre la sceneggiatura sarebbe stata affidata a Diablo Cody

Un classico degli anni '80 rivisto in chiave moderna. Jennifer Aniston sta lavorando per un reboot di 'Dalle 9 alle 5... orario continuato' (Nine to Five), film del 1980 diretto da Colin Higgins con, tra le altre, Dolly Parton e Jane Fonda. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, la Aniston è la produttrice con la sua 'Echo Films', mentre la sceneggiatura è stata affidata a Diablo Cody.

nessun dettaglio su trama e cast

Al momento non trapelano dettagli sulla trama né sul cast. La pellicola originale ruota intorno a tre donne colleghe d'ufficio che si uniscono per vendicarsi del loro capo, 'egoista, bugiardo, sessista e bigotto'. Il film, che all'epoca incassò oltre cento milioni di dollari, contribuì a lanciare la carriera cinematografica della Parton. Nel 2000, l'American Film Institute lo ha inserito al 74/o posto della classifica delle cento migliori commedie americane di tutti i tempi.