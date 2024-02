Jennifer Aniston compie 55 anni, i suoi ruoli più famosi. FOTO

3/12 ©Webphoto

The Good Girl - Jennifer Aniston qui interpreta Justine Last, una donna sposata che vuole una famiglia. Suo marito trascorre i suoi giorni a fumare erba e Justine inizia una relazione con un giovane di nome Holden (interpretato da Jake Gyllenhaal) per fuggire dalla sua vita. Tuttavia Justine capisce di aver commesso un errore e si batte per tornare a casa. Si tratta del primo ruolo di Jennifer Aniston lontano dalla sua interpretazione in Friends

