The Morning Show, rinnovata per una quarta stagione

Prima ancora dell’uscita della terza stagione, come riportato da Deadline , The Morning Show con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon , ha ottenuto il via libera alla quarta stagione.

the morning show, il futuro della serie tv

Nuovi episodi in arrivo per la produzione targata Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che racconta le vite private e lavorative delle conduttrici televisive Alexandra e Bradley, interpretate da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Deadline ha annunciato che le due attrici torneranno nei rispettivi ruoli anche per una quarta stagione, nonostante al momento la terza non abbia ancora fatto il suo debutto.