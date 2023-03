Fedez e il provino a Hollywood per un film con Jennifer Aniston

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Arrivo, la tizia mi chiude in una sala, mi dà una pistola finta e mi dice “toh, recita!””. Nell’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha raccontato al co-conduttore Luis Sal e all’ospite Fabio Rovazzi di aver fatto un provino a Hollywood per Murder Mystery, il successo Netflix del 2019 con Jennifer Aniston e Adam Sandler. “Secondo me ho fatto un figurone”. Il rapper, in realtà, non ha superato la selezione per la quale “avevo anche un manichino finto che dovevo prendere per la gola, puntargli una pistola e dire “I spoke in English my whole life, stupid idiot!”". Per ribadire la fine del sogno cinematografico, nelle stories Instagram Fedez ha pubblicato lo spezzone del film con la parte perduta e recitata dall’attore poi selezionato per la pellicola: “Occasione sprecata”.