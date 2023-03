Murder Mistery 2: Jennifer Aniston e Adam Sandler. Intervista Sky TG4

Un rapimento, un riscatto richiesto, tutti sospettati: Jennifer Aniston e Adam Sandler tornano a lavorare insieme come detective in "Murder Mistery 2". Questa volta il caso da risolvere li porterà a Parigi. Li abbiamo incontrati per farci raccontare questa nuova avventura.

Siamo due bravissimi detective, arriviamo sempre al dunque...certo con i nostri tempi! L’inizio dell’intervista a Jennifer Aniston ed Adam Sandler è questo.

La sintonia tra di loro non passa solo attraverso i film fatti insieme, ma si basa sull'amicizia che li lega da anni. Risulta evidente durante l'incontro in cui, tra risate e battute, raccontano il loro ultimo film girato in parte a Parigi, Murder Mistery 2.

Dal 31 marzo su Netflix e quindi visibile anche tramite Sky Q e Sky Glass, a quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, Nick e Audrey sono diventati detective a tempo pieno. Il rapimento di un loro amico e il riscatto richiesto, li farà scendere in campo alla scoperta della verità, non senza imprevisti e risate.



L'INTERVISTA

Jennifer Aniston: “Credo che siamo entrambi dei bravi investigatori. Entrambi abbiamo una specie di talento...nascosto! I nostri personaggi rispetto al primo capitolo hanno lasciato i rispettivi lavori, io non faccio più la parrucchiera e lui non è più un poliziotto in servizio, perché è meglio che non spari a nessuno! E stiamo insieme, sempre insieme”.

Adam Sandler: "Stiamo insieme tutto il tempo, il che è divertente e lei non riesce mai a liberarsi di me. E questo è sempre "piacevole"! Scherzi a parte, Jennifer è un'attrice fantastica sempre pronta e disponibile. Molto concentrata, rimane concentrata anche quando finiamo la scena, dopo lo stop! Sinceramente è un'attrice eccellente, è molto divertente cosa che tutti sanno. Io adoro fare film con Jennifer perché ho la certezza che ci divertiremo e staremo bene insieme”.



Jennifer Aniston: “Lo stesso vale per me. Quando inizio so che sarà un'esperienza incredibile e non solo per l'affetto e la stima che ci legano. Credo che Adam sia un attore straordinario capace di molte sfumature. Quando fa ruoli drammatici riesce sempre a commuovermi, lo trovo straordinario e credo sia in grado di recitare ogni ruolo, cosa che non è affatto semplice”.

SINOSSI MURDER MISTERY 2

A quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, Nick e Audrey Spitz (Adam Sandler e Jennifer Aniston) sono diventati detective a tempo pieno ma fanno fatica ad avviare la loro agenzia investigativa. Invitati a festeggiare il matrimonio di un loro amico (Adeel Akhtar) sulla sua isola privata, si ritrovano immersi in un nuovo mistero... Non appena la festa ha inizio, qualcuno rapisce lo sposo per ottenere un riscatto. Tutti gli eleganti ospiti, i parenti e la stessa sposa diventano possibili sospettati. MURDER MYSTERY 2 coinvolge Nick e Audrey Spitz in un caso che alza la posta in gioco e dà finalmente a questi due detective l’occasione per realizzare tutto ciò che hanno sempre sognato: il successo della loro agenzia e il tanto atteso viaggio a Parigi. Il cast del film diretto da Jeremy Garelick include tra gli altri Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani e Dany Boon.