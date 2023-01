Brad Pitt e Adam Sandler insieme nel nuovo film di Noah Baumbach

Il New York Post ha diffuso la notizia secondo cui i due attori calcheranno lo stesso set per la prima volta nella loro carriera. Lo faranno per un nuovo progetto che fa parte dell'accordo tra il regista del recente film "Rumore bianco" e la piattaforma di streaming Netflix

Pare che vedremo Brad Pitt e Adam Sandler calcare lo stesso set, quello del prossimo film di Noah Baumbach. A sostenerlo è il New York Post, che ha recentemente diffuso in esclusiva la notizia secondo cui i due attori dovrebbero unirsi per un progetto che fa parte dell'accordo tra il regista del film Rumore bianco e Netflix.

A un mese dall'apparizione nel catalogo della piattaforma di streaming dell'ultima fatica cinematografica di Baumbach, Rumore bianco appunto, arriva questa notizia bomba. Dopo gli oltre 140 milioni di dollari spesi per il film Storia di un matrimonio del 2019 (prodotto dalla Heyday Films di David Heyman e co-finanziato da Netflix, che ne ha anche curato la distribuzione), pare quindi che lo streamer sia pronto a investire nuovamente grandi cifre pur di avere un tris d'assi del calibro di Baumbach, Pitt e Sandler.

Per adesso su Imdb Pro non c’è ancora nulla relativo a questo nuovo progetto: tra le ultime voci relative a Noah Baumbach, risulta solo quella che lo vede sceneggiatore del film Barbie (diretto dalla sua compagna, Greta Gerwig). Eppure The New York Post non ha dubbi: “Netflix ha dato il via libera a un nuovo film con protagonisti Brad Pitt e Adam Sandler, che sarà diretto da Noah Baumbach, ha detto una fonte del settore in esclusiva a The Post”, così esordisce il giornalista Johnny Oleksinski nell’articolo in esclusiva apparso sul quotidiano statunitense.



I dettagli sul film sono scarsi, ma sembra certo che il progetto sia in fase di sviluppo iniziale. Baumbach ha firmato un accordo pluriennale esclusivo per realizzare vari film per Netflix nel gennaio 2021, dopo che il suo film Storia di un matrimonio è stato nominata per sei Oscar, incluso quello per il miglior film, e ha vinto la statuetta per la migliore attrice non protagonista (andata a Laura Dern).



Il New York Post ha contattato Netflix per avere un commento ufficiale, che per adesso non è ancora pervenuto.



Sarebbe la prima volta di Pitt e Sandler insieme

approfondimento Babylon, Brad Pitt: l'intervista di Sky TG24. VIDEO Fino a oggi Brad Pitt e Adam Sandler non avevano mai condiviso il set di un film. Eppure tra i due (che sono grandi amici) è evidente un’empatia forte e chiara, oltre che forte e rara, come è emerso nell’incontro organizzato tre anni fa dal magazine statunitense Variety per la serie di conversazioni Actors on Actors (di cui trovate il video in fondo a questo articolo). Se le fonti interpellate dal New York Post non si sbagliano, quello che verrà sarà senz'altro un film eccezionale.

Lo stesso quotidiano americano nota come ormai a Hollywood scritturare più divi richiestissimi da fare dirigere da un regista nominato all'Oscar sia ormai una formula codificata, per non dire uno schema di Propp. O per non dire la legge (dello showbiz senz'altro).

Il regista Noah Baumbach approfondimento White Noise di Noah Baumbach: la recensione del film con Adam Driver Se Brad Pitt e Adam Sandler non hanno certo bisogno di presentazioni, anche Baumbach non le richiede, almeno da quando ha firmato la sceneggiatura originale di Storia di un matrimonio e de Il calamaro e la balena (The Squid and the Whale, 2005).



Per quanto riguarda Brad Pitt, 59 anni, si ritiene che “sia una delle ultime star del cinema il cui solo nome attira il pubblico nei cinema”, come sottolinea The Post. Ad esempio Bullet Train uscito quest'estate, una commedia d'azione con protagonista il divo, ha incassato ben 239,3 milioni di dollari in tutto il mondo. Un risultato al botteghino che mai si sarebbe ottenuto senza la sua presenza, questo è certo.





Il film con Pitt e Sandler approfondimento Adam Sandler sarà protagonista di una commedia Netflix Tornando al nuovo film con protagonista Brad Pitt fianco a fianco con l’amico Adam Sandler, si tratta di un'opera che verrà trasmessa solamente in streaming, non nei cinema, sempre stando alle fonti del New York Post. Lato Adam Sandler, parliamo di uno degli attori e comici più famosi degli Stati Uniti. Ha esordito egli anni Novanta come autore e poi membro del cast del programma televisivo Saturday Night Live, diventando poi una star acclamata dal grande pubblico grazie a produzioni hollywoodiane di successo. Per due anni consecutivi è stato il terzo attore più pagato dell'anno, secondo la rivista Forbes, con un guadagno di 40 milioni di dollari nel 2011 e di 37 milioni nel 2012. Oltre alle innumerevoli commedie a cui ha preso parte, alcuni suoi ruoli in film drammatici come Ubriaco d'amore, Reign Over Me, The Meyerowitz Stories e Diamanti grezzi sono considerati davvero notevoli, acclamati sia dalla critica sia dal pubblico.



Rumore bianco di Baumbach

approfondimento White Noise, il trailer del film con Adam Driver Per quanto riguarda Baumbach, 53 anni, il suo Rumore bianco per Netflix non ha riscosso il successo sperato.



Il film, basato sull’omonimo romanzo di Don DeLillo del 1985, è stato presentato quest’anno al Festival di Venezia e a quello di New York, nella speranza di essere uno dei candidati all'Oscar. Ma il film interpretato da Adam Driver e Greta Gerwig ha ottenuto recensioni contrastanti. A livello di premi, per adesso ai Golden Globe Adam Driver è stato nominato come miglior attore in un film musical o in una commedia, mentre ai Critics Choice è stata ottenuta una sola nomination per la migliore canzone.



Rumore bianco, su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), è costato più di 100 milioni di dollari.



Titolo originale White Noise, il film è stata una scommessa costosa per Netflix anche in fase di pre-produzione: il romanzo era stato originariamente progettato come base per uno show televisivo per lo studio A24 (Everything Everywhere All at Once, Aftersun), che ha pagato 50.000 dollari per opzionare il libro (una cifra standard per un'opera letteraria piuttosto vecchia). Ma Netflix l'ha voluta a tutti i costi, letteralmente a tutti i costi: ha acquistato l'opzione dallo studio A24 loro per 10 milioni di dollari, secondo la fonte del NYP.



Di seguito potete vedere il video di Brad Pitt e Adam Sandler assieme durante l’incontro organizzato tre anni fa dal magazine statunitense Variety per la serie di conversazioni Actors on Actors, aspettando di goderceli sul medesimo set cinematografico.