Adam Sandler sarà protagonista di una commedia Netflix

Adam Sandler è pronto a sbarcare su Netflix con una commedia che lo vedrà protagonista insieme alla moglie Jackie e alle figlie Sadie e Sunny. Il film è intitolato You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Non è la prima volta che nel mondo del cinema due parenti stretti lavorino insieme. È molto inusuale, invece, quando un’intera vera famiglia viene scritturata per uno show. È il caso di Adam Sandler, noto attore comico, che si appresta a sbarcare su Netflix in una commedia che lo vedrà protagonista insieme a sua moglie e alle sue figlie.

Trama e cast di You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah approfondimento Hustle: il trailer ufficiale del film Netflix con Adam Sandler Il film in questione che vedrà protagonista la famiglia Sandler s’intitola You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, che prende ispirazione dall’omonimo romanzo di Fiona Rosenbloom. La pellicola vede Sammi Cohen come regista, con Alison Peck a firmare la sceneggiatura. Per quanto concerne il cast, Adam Sandler, che sarà anche produttore esecutivo, reciterà accanto alla moglie Jackie e alle figlie Sadie e Sunny. Presenti anche Idina Menzel, Sarah Sherman, Luis Guzman, Ido Mosseri, Miya Cech, Dean Scott Vazquez, Millie Thorpe, Dylan Hoffman, Samantha Lorraine, Ivory Baker e Zaara Kuttemperoor. Le vicende si svolgono negli anni 2000 con Stacey Friedman, la protagonista, che si appresta a preparare il suo bat mitzvah, giorno che per gli ebrei significa il raggiungimento dell’età della maturità (12 anni e un giorno per le femmine). Tuttavia, l’importante ricorrenza viene macchiata dal fatto che Stacey scopre la sua migliore amica Lydia Katz baciare Andy Goldfarb, un ragazzo di cui la protagonista è innamorata. L’evento porta Stacey a litigare con Lydia, dando il via a una serie di situazioni grottesche. Ricordiamo che Adam Sandler ha un accordo con Netflix, rinnovato nel 2020, per la pubblicazione di quattro film.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adam Sandler (@adamsandler) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie