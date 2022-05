Hustle: il trailer ufficiale del film Netflix con Adam Sandler

Condiviso su YouTube, il primo trailer ufficiale di Hustle, il comedy-drama con protagonista Adam Sandler, che racconta la storia di un noto talent scout del basket alla ricerca del riscatto e del suo fenomeno sportivo Condividi

Estate in arrivo che si presuppone sarà una stagione ricca di cinema, in sala così come sulle più gettonate piattaforme di streaming. Presentato da alcune ore, il primo trailer ufficiale di Hustle, il film con protagonista l’attore Adam Sandler e in arrivo su Netflix (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dal prossimo 8 giugno. Nel lungometraggio, Sandler veste i panni di un vero e proprio talent scout intento a trovare la nuova stella del basket, dopo che lui stesso è stato protagonista di una bella carriera, ma senza particolari successi. Emozioni che vorrebbe però ora provare al fianco del suo nuovo fenomeno sportivo.

Il trailer di Hustle su YouTube approfondimento Hustle, il teaser del film con Adam Sandler Condiviso nella giornata di martedì 10 maggio, da parte dell’account ufficiale Netflix su Youtube, il primo trailer ufficiale di Hustle, la nuova pellicola girata per la nota piattaforma di video streaming di Los Gatos, e prodotta dall’attore e comico statunitense Adam Sandler – che ne è anche il protagonista – al fianco della stella dei Los Angeles Lakers LeBron James, che recentemente i fan italiani e non, hanno ritrovato al timone di Space Jam: A New Legacy. Come si evince dai primi frame, con già oltre 500 mila visualizzazioni in pochissime ore, Hustle, dall’8 giugno su Netflix, è un comedy-drama di stampo sportivo, incentrato sulla vita di Stanley Sugarman, un ex giocatore di basket e talent scout che tenta di far rivivere la sua carriera con il recruiting di un giocatore che ha sì un passato parecchio turbolento, ma al tempo stesso un grande talento capace di farlo brillare tra le migliori stelle del NBA. Il progetto cinematografico di Hustle è basato sulla vera storia del campione di basket Juancho Hernangome che, dopo aver iniziato la sua carriera agonistica in Spagna, è riuscito ad ottenere un ingaggio negli Stati Uniti. Allo stesso modo, Sandler tenterà nel film di convincere il fenomeno sportivo da lui scovato a trasferirsi nel paese a stelle e strisce e giocarsi così l’unica e ultima occasione per dimostrare di essere all'altezza del più importante campionato di basket americano e del mondo.

Hustle, cast e arrivo anche in alcune sale selezionate approfondimento I migliori film da vedere a maggio 2022 in streaming e al cinema. FOTO Non solo su Netflix, Hustle, il nuovo film con Adam Sandler, arriverà il prossimo giugno anche in alcune sale cinematografiche selezionate nel mondo e che verranno rese note a breve. Il comedy-drama sportivo è diretto da Jeremiah Zagar e basato sulla sceneggiatura originale di Taylor Materne e Will Fetters. Dal trailer emergono inoltre anche importanti news sul cast che annovera non solo Adam Sandler nel ruolo del protagonista Stanley Sugarman, ma anche Queen Latifah, Ben Foster, Robert Duvall. Ci sono poi Juancho Hernangomez, Jordan Hull, Maria Botto, Ainhoa Pillet, Kenny Smith, Silas Graham, Lenjo Kilo, Marcus e Malcolm Delpeche, Raul Castillo insieme anche al cameo di famosi attori del NBA.