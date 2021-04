Il cosmonauta, Paul Dano e Kunal Nayyar nel film con Adam Sandler

Nel cast spazio anche per Adam Sandler e Carey Mulligan, candidata agli Oscar 2021 per “Una donna promettente”

Nuove aggiunte al cast del nuovo progetto drammatico di casa Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW. Inizialmente noto come “The Spaceman Of Bohemia”, è oggi noto come “The Spaceman”. In Italia il titolo potrebbe essere “Il cosmonauta”, considerando come sia stato scelto questo per il romanzo fantascientifico di Jaroslav Kalfar , da cui l’opera sarà tratta.

Svariati i nomi di peso all’interno del cast, a partire da Adam Sandler. Per quanto sorprendente dopo un film come “Hubie Halloween”, l’attore torna a prendere parte a un progetto drammatico. Lo aveva già fatto nel 2019 con “Diamanti grezzi”, mostrandosi a dir poco amareggiato per l’esclusione agli Oscar.

Stando a quanto riportato da “Deadline”, potrebbe esserci spazio anche per Paul Dano e Kunal Nayyar nel cast. Un passo molto importante per l’ex star di “The Big Bang Theory”, che sta lavorando alla costruzione di una carriera che gli consenta di liberarsi in qualche modo di Raj. Apprezzato nell’episodio di “Criminal: Regno Unito” che lo vedeva protagonista. È ora pronto a confrontarsi con il mondo della fantascienza.

Confermata nel cast anche Carey Mulligan, candidata agli Oscar 2021 per “Una donna promettente”. In quest’anno si è già mostrata su Netflix, recitando in “La nave sepolta” al fianco di Ralph Fiennes, Lily James e Johnny Flynn.