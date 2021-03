Oscar 2021, tra poco le nomination: in corsa Loren e Pausini. LIVE

Ci siamo: alle 13,19 di oggi verranno svelate tutte le nomination per gli Oscar 2021, la cui cerimonia è in programma domenica 25 aprile al Dolby Theatre di Los Angeles, in una versione per forza di cose soggetta alle misure anti-Covid come già successo con gli ultimi Golden Globes. Ad annunciare le nomination saranno l'attore e cantante Nick Jonas e l'attrice Priyanka Chopra (che è anche sua moglie). Tra i grandi favoriti dell'edizione sicuramente "Nomadland", il film di Chloé Zhao che ha già vinto il Festival di Venezia 2020 e il Golden Globe come miglior film drammatico, e "Il processo ai Chicago 7" che è tra i principali candidati alla sceneggiatura (firmata dal grande Aaron Sorkin, anche regista). In assenza di candidature per il miglior film straniero ("Notturno" di Gianfranco Rosi è stato escluso dalla shortlist), l'Italia punta su Laura Pausini, che si è già aggiudicata il Golden Globe per la miglior canzone ("Io sì") per "La vita davanti a sé", film per il quale potrebbe strappare una nomination anche Sophia Loren, come miglior attrice.