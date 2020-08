The Big Bang Theory, Jim Parsons ha spiegato il suo addio allo show

I fan di “The Big Bang Theory” sanno bene come sia stato Jim Parsons a porre la parola fine alla celebre sitcom. Inizialmente l’attore aveva spiegato di non avere più quell’entusiasmo iniziale nell’interpretare il personaggio di Sheldon Cooper. Una visione accettata dai fan, che hanno apprezzato il fatto che uno dei protagonisti abbia preferito chiudere in bellezza lo show, piuttosto che prolungarlo soltanto per ottenere più soldi.

Nel corso di un’intervista rilasciata a “People” però Parsons ha modificato la propria versione dei fatti, spiegando in maniera completa le motivazioni che lo hanno spinto a dire addio a “The Big Bang Theory”. Un preciso episodio lo ha spinto lontano dallo show.

Il tutto ha avuto inizio durante un viaggio a New York. Al tempo doveva prendere parte a uno spettacolo a Broadway e girare uno spot. Di colpo però il suo cane ha accusato un malore: “Non aveva un bell’aspetto e io ero così stanco. Ho iniziato a piangere, pensando che sarebbe morto perché io sono sempre fuori a causa del mio lavoro. Mi sono sentito malissimo”.