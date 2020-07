10 serie tv da vedere su Sky Atlantic quest'estate

10/10

Billion 5. In realtà in questo caso non si tratta di una stagione intera, ma, causa emergenza coronavirus, di mezza stagione. In questi primi 7 episodi (recuperabili On Demand e in streaming su NOW TV) la serie in un certo senso torna alle origini. Per quale motivo? Perché è di nuovo Chuck Rhoades VS Bobby Axelrod. Chi la spunterà? © Showtime

