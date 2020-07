Gangs of London, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv

Su Sky Atlantic arriva una nuova produzione originale che ci terrà col fiato sospeso: ecco tutto quello che c'è da sapere su Gangs of London

Gangs of London, la nuova produzione originale Sky che ci condurrà dritti dritti nel cuore di tenebra della capitale britannica, è finalmente in arrivo anche in Italia. L'appuntamento è per lunedì 6 luglio alle 21.15 su Sky Atlantic: ecco tutto quello che c'è da sapere per arrivare preparati.

Gangs of London, la trama della serie tv approfondimento Gangs of London, il trailer della serie tv in onda su Sky dal 6 luglio La serie, creata da Gareth Evans e Matt Flannery e prodotta da Pulse Film e Sister Pictures per SKY, è, come si può facilmente evincere dal titolo, ambientata nella capitale britannica, una città lacerata da sanguinosi e violenti scontri tra i vari gruppi criminali di potere che controllano diverse zone. Un mondo parallelo tenuto in ordine grazie alla legge del più forte, l’unica sensata in quell’angolo buio del Paese. Poi, però, un giorno il più forte muore…e allora ecco scatenarsi il caos… Ha tutto inizio con la dipartita, ovviamente violenta, di Finn Wallace (Colm Meaney), il criminale più potente, ricco, temuto e, perché no, rispettato di Londra. Un uomo alla guida di un impero. Un uomo capace di far girare miliardi di sterline ogni anno. Un gigante, un sovrano assoluto. La sua morte, un efferato omicidio ordinato da chissà chi, sconvolge inevitabilmente il delicato equilibrio di cui lui stesso finora è stato garante. A succedergli è suo figlio Sean (Joe Cole), impulsivo e desideroso di far vedere a tutti chi comanda. Accanto a lui ci sono il fidato Ed Dumani (Lucian Msamati) e la sua famiglia, in particolare il figlio Alex (Paapa Essiedu). L’improvvisa ascesa al potere del giovane Wallace è fonte di discussione nel mondo della criminalità organizzata a livello internazionale, mondo in cui spiccano la mafia albanese, la ’ndrangheta calabrese e il cartello pachistano della droga. Perché è evidente che qui non si tratta di semplici “lavoretti” per sbarcare il lunario, ma di qualcosa di molto più grande e di molto più serio. Potrà forse essere d’aiuto a questo nuovo e inesperto re Elliot Finch (Sope Dirisu), un "soldato" di basso rango che sembra quasi ossessionato dai Wallace e dalle loro imprese?

Gangs of London: il cast e i personaggi della serie tv approfondimento Gangs of London, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO Colm Meaney è Finn Wallace, il pesce più grosso di tutta Londra, il sovrano pressoché assoluto di un vero e proprio impero criminale. E' grazie a lui se per decenni i vari gruppi della malavita della città sono riusciti a coesistere in maniera tutto sommato pacifica. La sua morte improvvisa, però, rischia di mandare tutto all'aria. Joe Cole è Sean Wallace, il figlio maggiore di Finn, l'erede del suo impero. Poco paziente e con le mani che gli prudono, Sean è intenzionato a scoprire chi ha ucciso suo padre, costi quel che costi. Michelle Fairley è Marian Wallace, la moglie di Finn e la madre di Joe, Billy e Jacqueline. Una donna che è sempre stata a conoscenza delle pericolose attività del marito, ma che, nonostante ciò, non è riuscita ad arrivare preparata a questa improvvisa dipartita. Valene Kane è Jacqueline Wallace, l'unica figlia femmina di Finn e Marian, nonché l'unico membro della famiglia ad aver intrapreso una vita lontana dall'illegalità, cosa ch, negli anni, l'ha spinta ad allontanarsi dai genitori e dai fratelli. Brian Wernel è Billy Wallace, il più giovane dei figli di Finn e Marian, ed è un ex drogato di eroina. Non proprio la mente più brillante della famiglia! Lucian Msamati è Ed Dumani, patriarca della sua famiglia, socio di Finn e suo migliore amico da una vita. Dopo la sua morte, è lui a stare accanto a Marian e ai ragazzi, ed è sempre lui a tentare di trovare un modo per mantenere il delicato equilibrio tra i vari gruppi della criminalità organizzata. Pippa Bennett-Warner è Shannon Dumani, figlia di Ed e madre single, apparentemente non direttamente coinvolta degli affari di famiglia...ma neanche completamente estranea a ciò che fanno suo padre e suo fratello. Paapa Essiedu è Alexander 'Alex' Dumani, figlio di Ed e suo braccio destro in quanto esperto di finanza, nonché amico di Sean e Billy. Aled ap Steffan è Darren Edwards, il figlio di Kinney Edwards, il leader di una comunità nomade gallese. Sope Dirisu è Elliott Finch, un "soldato" di basso livello che lavora per l'impero dei Wallace che si rivela molto utile quando Sean decide di indagare sulla morte di suo padre. Elliott, però, non è esattamente chi dice di essere... Emmett J. Scanlan è Jack O'Doherty, l'autista di Finn Wallce, presente durante quella maledetta notte. Asif Raza Mir è Asif Afridi, un potente signore del cartello pakistano della droga. Parth Thakerar è Nasir Afridi, il figlio di Asif, un politico in corsa per la poltrona di sindaco di Londra. Narges Rashidi è Lale, una militante kurda del PKK che importa e supervisiona la vendita di eroina a Londra. Orli Shuka è Luan Dushaj, il leader londinese della mafia albanese. Mark Lewis Jones è Kinney Edwards, il leader di un gruppo di nomadi gallesi. Jing Lusi è Victoria 'Vicky' Chung, una detective della polizia di Londra. Ray Pathaki è Jevan Kapadia.