Annem, trama e cast del film turco con Ozge Gurel

Venerdì 26 luglio, in prima tv su Canale 5, va in onda il dramma turco Annem - My Mother. Incentrato sul complesso rapporto tra una madre e sua figlia, ha per protagonista Özge Gürel, amatissima in Italia per via dei suoi ruoli in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Mr. Wrong - Lezioni d'amore.