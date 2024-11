X Factor 2024, i video del quarto Live Show, dai Negramaro a Mimì

Un "Hell Factor" segnato da due eliminazioni: The Foolz della squadra di Jake e Danielle della squadra di Manuel. A tenere i tempi della difficile serata, Giorgia. Sul palco dell’X Factor Arena i Negramaro hanno presentato in anteprima assoluta il nuovo album FREE LOVE, in uscita il 22 novembre, eseguendo per la prima volta il nuovo singolo Marziani. Prosegue giovedì prossimo il viaggio per i concorrenti rimasti in gara. Nell'attesa, rivivi alcuni dei momenti clou della serata di ieri

Un quarto Live al cardiopalmo per X Factor 2024, la serata ha segnato un bivio decisivo per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi e soprattutto per i loro concorrenti, colpiti da ben due eliminazioni: The Foolz della squadra di Jake e Danielle della squadra di Manuel. A tenere i tempi della difficile serata la padrona di casa Giorgia, che ha anche accolto sul palco dell’X Factor Arena gli ospiti della serata, i Negramaro, che hanno presentato in anteprima assoluta il nuovo album FREE LOVE, in uscita il 22 novembre, eseguendo per la prima volta il nuovo singolo Marziani.

gli ascolti Il quarto appuntamento in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1, ha ottenuto 665mila spettatori tv medi – un dato che è in crescita del +28% rispetto alla scorsa stagione – con una share tv del 3,3% e 1.240.000 contatti tv unici, valore che è in linea rispetto alla settimana scorsa. Nei sette giorni, nel complesso tra free e pay, il terzo appuntamento dei Live ha ottenuto 1.945.000 spettatori tv medi, +36% rispetto all’omologo della scorsa stagione e in linea con la puntata precedente. Sui social #XF2024 continua a svettare: con quasi 259mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+5% rispetto a una settimana fa e +32% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione) e con oltre 290mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (+35% sulla scorsa stagione e +3% sul precedente episodio), #XF2024 è stato ancora una volta lo show più commentato della giornata di ieri. Un dominio che si ritrova anche nei Trending Topic di X: le parole più utilizzate durante la serata di ieri sono l’hashtag ufficiale #XF2024, i nomi dei 4 giudici e quello di Giorgia, i Negramaro e anche tutti i concorrenti in gara, da Les Votives a Francamente, da I PATAGARRI a LOWRAH, PUNKCAKE, Mimì, Lorenzo fino agli eliminati Danielle e The Foolz (fonti: Talkwalker, Trends24.in). record assoluto di voti In più, record assoluto di voti: con quasi 3,4 milioni di preferenze espresse durante la messa in onda, la serata di ieri è stata (escludendo le finali) quella con il maggior numero di voti ricevuti nelle ultime 4 edizioni, nonché la quarta “più votata” di sempre; considerando, invece, solo le puntate 4 dei Live Show, quella di ieri è stata quella col maggior numero di preferenze delle ultime 6 stagioni. approfondimento X Factor 2024, eliminati i The Foolz e Danielle. VIDEO

Mimì e la standing ovation per La sera dei miracoli L’X Factor Arena le ha dedicato una standing ovation, e in effetti l’emozione è stata forte. La voce, potentissima, di Mimì e un brano enorme come La sera dei miracoli di Lucio Dalla hanno creato una delle esibizioni più applaudite della serata di ieri di X Factor 2024. Grande soddisfazione della giovanissima artista della provincia di Monza-Brianza e del suo giudice Manuel Agnelli, il loro percorso a #XF2024 continua.

Lorenzo Salvetti diventa “pazzariello” con Me so 'mbriacato di Mannarino Era quasi diventato un tormentone: «Lorenzo, devi diventare più “pazzariello”», un invito a sperimentare qualcosa di più ritmato oltre alle ballate con cui, settimana dopo settimana, ha conquistato il pubblico. Detto, fatto: ieri sera, Lorenzo Salvetti, giovanissimo cantautore di 17 anni di Verona, si è messo alla prova con Me so 'mbriacato di Mannarino. A giudicare dagli applausi ricevuti, la missione è compiuta.

I Negramaro ospiti del quarto Live di X Factor Un medley che in pochi minuti ha condensato una grandissima carriera: ospiti di X Factor 2024 i Negramaro sono saliti sul palco eseguendo il loro nuovo singolo Marziani, primo estratto dal nuovo disco FREE LOVE, e due classici della band come La prima volta e Nuvole e lenzuola. All’X Factor Arena tutti in piedi ad applaudire e a cantare insieme alla band salentina.

i The Foolz sono i primi ad abbandonare la gara Tra i concorrenti che si sono dati battaglia sul palco dell’X Factor Arena nel corso della prima manche giostra, a uscire di scena sono i The Foolz. Il momento che non avrebbero mai voluto vivere è arrivato come una doccia fredda per la rock band di Verona che saluta a malincuore con un grazie e un arrivederci "a prestissimo". Dopo di loro, arriva la seconda manche, il TILT chiamato da Lauro, il ballottaggio tra Danielle e LOWRAH e l'uscita del concorrente in squadra con Manuel, il cavallo di battaglia Sfiorivano le viole di Rino Gaetano non è servito a fargli superare il turno.