X Factor 2024, chi è stato eliminato al quarto Live Show. VIDEO

Gli eliminati della puntata “Hell Factor” di stasera, sono i The Foolz in squadra con Jake La Furia usciti dopo la prima manche giostra e Danielle del team Agnelli che ha la peggio al ballottaggio con LOWRAH. La gara continua giovedì prossimo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

La sfida del quarto Live Show (LA DIRETTA) tra i concorrenti di Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi si fa sempre più avvincente, e a uscire di scena alla fine di una prima manche al cardiopalma sono i The Foolz in squadra con Jake La Furia. Il quarto appuntamento di XF2024 è un vero e proprio snodo di una gara ormai difficilissima sia per i giudici, sia per le loro squadre. Senza un attimo di respiro, tutti i concorrenti si sono sfidati in una "giostra" a colpi di cavalli di battaglia, e a proseguire il viaggio sognando la finale sono: Lorenzo Salvetti, Mimì, Francamente, Les Votives, Danielle, I Patagarri, PUNKCAKE e LOWRAH. Ma la serata finisce in TILT con una seconda crudele eliminazione, quella di Danielle in squadra con Manuel.

i The Foolz abbandonano la gara Tra i concorrenti che si sono dati battaglia sul palco dell’X Factor Arena nel corso della prima manche, a uscire di scena sono i The Foolz. Il momento che non avrebbero mai voluto vivere è arrivato come una doccia fredda per la rock band di Verona che ha dato il meglio di sè fino all'ultima nota. Sono loro i concorrenti meno graditi della manche giostra e dopo un'esibizione senza soluzione di continuità che ha visto tutti gli artisti cantare i brani più rappresentativi del loro percorso, i fantastici cinque dicono inaspettatamente addio al sogno di arrivare in finale accarezzato fin dalle prime selezioni. approfondimento X Factor 2024, chi è stato eliminato al terzo Live Show. VIDEO

i saluti finali Con l'amaro in bocca i ragazzi si congedano con queste parole: "Ringraziamo tutti e sopratutto Jake per il supporto. Ce la metteremo tutta, grazie davvero a tutti quanti. Ci rivedremo prestissimo".

chi sono i The Foolz I The Foolz sono una rock band di Verona. Folle è chi ha il coraggio di vedere il mondo da prospettive inedite: innocente o imprudente, razionale o illogico, sicuramente sconvolgente. Il loro percorso a XF2024 si infrange nel quarto infernale Live Show. approfondimento Negramaro, ospiti al quarto Live di XF2024 cantano il singolo Marziani

Danielle e LOWRAH sono i due meno votati della seconda manche La tensione è alle stelle a questo punto della serata, dopo le esibizioni, il primo verdetto: Danielle è il primo concorrente al ballottaggio, a seguirlo è LOWRAH. Entrambi puntano sui loro cavalli di battaglia, il primo porta Sfiorivano le viole di Rino Gaetano, la seconda sceglie Man Down di Rihanna. Ed è proprio quest'ultima che potrà tornare e far conoscere il proprio inedito.

Danielle esce di scena, i commenti della giuria e il voto del pubblico Ad avere la meglio nello scontro finale di una sfida ad altissima tensione è LOWRAH. Dopo il TILT chiamato da Lauro, duecento secondi sono bastati al pubblico per decidere le sorti dei due concorrenti.

Manuel: "Elimino LOWRAH".

Paola: "Elimino ovviamente Danielle".

Jake: "Io non ho spiegazioni da dare, elimino Danielle".

Achille: "Perché tocca sempre a me questo dannato compito? Allora ragazzi ci sono delle tematiche, per me la squadra di Paola è importante, Danielle farà cose grandi, sono sicuro. E' giusto che Paola continui la gara con noi. Elimino LOWRAH, ma ti amo e devo andare al TILT". Il pubblico torna dunque a vestire il ruolo del quinto giudice e decide che il secondo eliminato di questo Live è Danielle: "Sono contento e riempitissimo di tutto quello che è successo qua dentro a X Factor, i ragazzi sono unici, ascoltateli e ascoltatemi, grazie".