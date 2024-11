X Factor 2024, chi è stato eliminato al terzo Live Show. VIDEO

Visibilmente emozionata, al ballottaggio con Danielle, a uscire di scena è EL MA, concorrente della squadra di Jake La Furia. Prima di lasciare il palco di XF2024, la giovane Elmira Marinova ringrazia tutti, ma non abbandona il sogno di diventare una popstar. La sfida continua, giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Al termine del terzo avvincente Live Show di XF2024 e di due sudatissime manche a tutta dance, a ritrovarsi allo scontro finale sono i concorrenti in squadra con Manuel Agnelli e Jake La Furia. Al ballottaggio, Danielle sceglie di esibirsi sulle note di Lugano addio di Ivan Graziani, mentre EL MA canta Talking to the Moon di Bruno Mars.

Dopo le due eliminazioni dei Dimensione Brama e di Pablo Murphy , rispettivamente nel primo e secondo Live Show, arriva la terza, a uscire di scena stasera è EL MA in squadra con Jake ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ). La scelta non viene presa direttamente dai giudici come le scorse volte in cui avevano trovato un accordo su chi mandare avanti, ma dal pubblico a casa attraverso il televoto, a seguito del Tilt voluto da Achille Lauro.

i voti della giuria e il tilt chiamato da Lauro

Jake: "Elimino Danielle".

Manuel: "Elimino EL MA".

Paola: "Compito ingrato perché sono due proposte differenti, da un lato il cantautorato italiano e dall'altro, il pop, mettetevi nei nostri panni: Danielle ha una bellezza sua artistica che mi piacerebbe veder tornare qui, EL MA sta facendo un bel percorso e ha solo 17 anni". Sollecitata da Giorgia, Paola prende la sua decisione ed elimina EL MA per tenere Danielle.

Achille: "Sottoscrivo tutto ciò che ha detto Paola, a oggi il mio mondo è più vicino a Danielle, abbiamo due mondi completamente differenti, per correttezza per il tavolo e non solo, devo mandare in tilt e far decidere il pubblico".

il voto del pubblico porta all'eliminazione di EL MA

A votare e decidere le sorti dei due concorrenti allo scontro finale è il pubblico da casa, il quinto giudice. X Factor finisce per EL MA. Emozionata e con la spontaneità che la contraddistingue, Elmira Marinova prende la parola prima di lasciare per sempre il palco di XF2024. "Volevo dire grazie a tutti, per me è un onore cantare ed essere qui. Spero di diventare una popstar, baci!"