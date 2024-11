Tananai ospite al terzo Live di X Factor canta il singolo Booster

Sul palco dell’X Factor Arena approda lo spettacolo di Tananai, che presenta - con una performance pensata appositamente per X Factor - il suo nuovo e secondo album in studio Calmocobra

Eccoci giunti a metà del terzo Live Show (QUI LA DIRETTA), al momento attesissimo tra le due manche che porteranno al fatidico ballottaggio i due artisti meno votati della puntata. In tutto il suo carisma, approda all’X Factor Arena, Tananai. "Il golden boy" della musica italiana fa scatenare il pubblico con una performance pensata appositamente per X Factor in cui presenta il suo nuovo e secondo album in studio CALMOCOBRA. Ultima fatica che ha debuttato in prima posizione in classifica FIMI/gfk sia degli album sia dei vinili, cd e musicassette più venduti.

Tananai sul palco di XF2024: "In bocca al lupo a tutti i concorrenti"

Accolto dal calore di una platea in visibilio, Tananai dopo la sua esibizione sulle note del singolo Booster, si avvicina al bancone della giuria per una stretta di mano e un abbraccio ai colleghi giudici, e introdotto da Giorgia ci racconta del suo lavoro. "Sono cresciuto e spero di aver portarto qualche contenuto in più, per me questi sono stati due anni fantastici". Intanto il tour è partito...Prima di congedarsi, Tananai rivolge un in bocca al lupo a tutti i talenti in gara.