Tananai in concerto al Forum di Assago a Milano, la possibile scaletta

Dopo la data zero di sabato 2 novembre, a Jesolo, il tour di Tananai approda all'Unipol Forum di Assago lunedì 4 e martedì 5, per due concerti da tutto esaurito

Tananai è ufficialmente partito in tour.

Sabato 2 novembre ha preso il via dal Palazzo del Turismo di Jesolo il suo CALMOCOBRA LIVE 2024 che, il 4 e 5 novembre, lo porta dritto all’Unipol Forum di Milano.

Seguiranno: il Nelson Mandela Forum di Firenze venerdì 8, la Kioene Arena di Padova sabato 9 e il Palaflorio di Bari martedì 12. Venerdì 15 sarà al Palasele di Eboli (SA), poi poi continuare al Palazzo dello Sport di Roma mercoledì 20, al Modigliani Forum di Livorno sabato 23, all’Unipol Arena di Bologna mercoledì 27, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venerdì 29. La conclusione è a Torino, martedì 3 dicembre, presso l’Inalpi Arena.

Tananai in tour per promuovere CALMOCOBRA

CALMOCOBRA ha conquistato la vetta della classifica FIMI/gfk nella settimana di debutto.

Come avevano fatto intendere le tracce che lo hanno preceduto, Veleno (disco di platino), Storie brevi con Annalisa (doppio disco di platino) e Ragni CALMOCOBRA, secondo album in carriera per Tananai, porta alla luce un suo nuovo aspetto, più maturo, consapevole e capace di mixare con scioltezza divertimento musicale e profondità di linguaggio.

Saranno proprio i brani tratti da CALMOCOBRA, al centro della scaletta che Tananai porterà in tour, insieme ai successi che lo hanno reso celebre: Baby Goddamn (cinque volte disco di di platino), Tango (sei volte disco di platino), Sesso Occasionale (triplo disco di platino), Abissale (triplo disco di platino) e i dischi d’oro Pasta ed Esagerata.