Ragni, il nuovo singolo di Tananai canta le paure di tutti noi

La nuova canzone del cantautore di Milano, al secolo Alberto Cotta Ramusino (e in precedenza noto con il nome d’arte Not for Us), viene presentata da lui stesso con queste parole: "Ho sempre voluto fare canzoni come questa per quelli come noi”. Le ha scritte sulla sua pagina di Instagram, aggiungendo: “Grazie per capirmi e per farmi sentire amato, spero che capiate che vi amo anche io davvero. Non vedo l’ora di abbracciarvi”.



L'accoglienza da parte dei fan è stata enorme, tanto che il videoclip è subito volato tra le tendenze di YouTube (potete guardarlo nel. video che trovate in fondo a questo articolo).



Sul palco dell'Arena di Verona, Tananai e Annalisa hanno appena visto la loro Storie brevi aggiudicarsi il titolo di miglior tormentone del 2024, vincendo gli Rtl 102.5 Power Hits Estate. Ma il successo strepitoso di Tananai non è solamente una meteora estiva (come non lo è neanche quello di Annalisa, chiaramente…).

Con la promessa dell'imminente secondo album, il musicista milanese ha annunciato nelle scorse ore l'uscita del suo nuovo singolo Ragni e ha poi mantenuto la promessa: oggi, venerdì 6 settembre 2024, Ragni è diventata realtà per tutti i suoi fan, che la stanno ascoltando a loop.



E intanto si avvicina l’inizio del tour, "Tananai Live 2024". Scopriamo di seguito il testo e il significato di Ragni, brano con cui il cantante collabora nuovamente con l’autore Davide Simonetta per quanto concerne il testo.

“Una ballad dal tono dolce-amaro, che promette già di conquistare tutti”, si legge sul sito web di Radio Deejay.

In fondo a questo articolo, trovate il videoclip di Ragni.