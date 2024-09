RTL 102.5 Power Hits, è l'estate di Storie Brevi di Annalisa e Tananai

L’artista ligure premiata anche per il singolo Sinceramente. Altri riconoscimenti a Gaia e Tony Effe per Sesso e Samba, Shaboozey per il pezzo A Bar Song (Tipsy) e a Sfera Ebbasta per l’album X2VR. La serata è stata trasmessa in diretta su Sky Uno; l’Arena di Verona ha ospitato, anche quest’anno, le colonne sonore della nostra estate

Una estate di Storie Brevi ma che sono state un abbraccio collettivo che ci accompagnerà anche in autunno: è il brano di Annalisa e Tananai il vincitore assoluto di RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 . In una notte magica all’ Arena di Verona Storie Brevi è stato incoronato brano simbolo di una estate che, nonostante le temperature ancora alte, volge verso il tramonto e sta raggiungendo quel luogo, laggiù, dove si annidano i ricordi! Gli altri riconoscimenti sono: Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 - FIMI al singolo italiano più venduto nel periodo dal 21 giugno 2024 al 29 agosto 2024 (dati Gfk) a Tony Effe e Gaia per il tormentone Sesso e Samba ; Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 - PMI al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024 e va a Shaboozey per A Bar Song (Tipsy) ; Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 - SIAE al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024: torna sul palco da trionfatrice a Annalisa per Sinceramente ; RTL 102.5 Power Hits Top Album 2024 all'album più venduto nel periodo 25 agosto 2023 - 29 agosto 2024 (dati Gfk) e se lo aggiudica Sfera Ebbasta con X2VR . Ma quello che ogni anno, agli albori di settembre, costruisce RTL a Verona non è solo una carrellata di canzoni e qualcosa di più, è un viaggio culturale nell’estate italiana. Ognuno di noi, tra qualche anno, ripensando al 2024, sorriderà abbinando una musica e le sue parole a momenti di vita vissuta. Quella vera, quella che non si incapsula in un tablet o in un cellulare.

STORIE BREVI, UN ROMANZO IN MUSICA

Storie Brevi è leggerezza e tranquillità, è una estate di attimi fugaci. E’ un amarcord contemporaneo spolverato di nostalgia. Sembra uscito da un romanzo di Giorgio Bassani o di Piero Chiara. Se è stata promossa a canzone dell’estate è perché più di altre ha raggiunto il cuore della gente. Ma soprattutto, io credo, è piaciuta perché dopo parecchi anni ha rotto quell’alchimia reggaeton con cassa dritta che era diventata una caratteristica di un pezzo di calendario, un po’ come il Ferragosto. Bravi dunque Annalisa e Tananai ma devo sottolineare che sono in buona compagnia perché nel 2024 le parole e i pensieri hanno (un po’) messo all’angolo il ritmo. Questa ribellione porta i nomi, tra gli altri, dei Coma_Cose con Malavita, di Alessandra Amoroso e Big Mama con Mezzo Rotto, di un intenso Francesco Gabbani con Frutta Malinconia, di Emma con Femme Fatale, di Noemi con Non Ho Bisogno di Te, di un Alfa sempre più maturo con Galassie, di Gigi D’Alessio e Geolier con Senza Tucca e dei Negramaro con Luna Piena. Altro elemento da non trascurare è stato i tanti bambini presenti all’Arena di Verona: hanno cantato, ballato, gioito come a una festa di classe. Infine un applauso a RTL non solo per avere organizzato ancora una volta questa grande festa ma per avere tenuto sempre alto il ritmo dei Power Hits. Tante volte, negli anni, ho visto serate analoghe sfilacciarsi e perdere l’identità, ma non quando Lorenzo Suraci, che di RTL è il presidente, mette in campo la sua squadra. Questa precisione ha permesso di avere, anche nel backstage, un clima sereno, conviviale, tra chiacchiere, qualche calice di Prosecco e una partita a calcio balilla. I Power Hits Estate sono per cuori veri, non per cuori di plastica!