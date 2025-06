8/15 ©Webphoto

Tra i ruoli principali di Maguire c’è quello di Spider-Man in diversi film della saga: è entrato nel Guinness dei primati per la carriera più lunga come personaggio della Marvel e ha vinto, tra gli altri, l’MTV Movie Award per il miglior bacio con Kirsten Dunst. Ha vestito i panni dell’Uomo Ragno dal 2002 al 2007 nella trilogia cinematografica diretta da Sam Raimi e poi, più di recente, in Spider-Man: No Way Home del 2021