Nasceva 125 anni fa, il 24 settembre 1896 a Saint Paul, in Minnesota, lo scrittore le cui opere hanno dato spunto a diversi capolavori della settima arte. Fra questi anche "Il curioso caso di Benjamin Button"

Fracis Scott Fitzgerald, scrittore fra i più amati dell'ultimo secolo, è considerato uno fra i maggiori autori dell'Età del jazz e dei "ruggenti anni Venti". Nato 125 anni fa, il 24 settembre 1896, raggiunse la notorietà con la pubblicazione del suo primo romanzo, This side of Paradise (1920): i ragazzi della cosiddetta "gioventù perduta" vi si riconobbero e fecero di Fitzgerald il loro idolo. Sposato con Zelda Sayre, bellissima eroina anche nei suoi racconti, con lei visse per un periodo la mondanità francese e gli ambienti letterari tra Parigi e la Costa Azzurra. Uno stile di vita che i due replicarono una volta tornati in America: elessero Long Island a nuova dimora e qui vissero tra fasti e lussi. Una vita raccontata poi nel romanzo "Il Grande Gatsby", divenuto in seguito un successo anche sul grande schermo, come molte altre sue opere: ecco quali.

Il Grande Gatsby approfondimento Il grande Gatsby sarà una serie tv Pubblicato nel 1925, il libro ottenne subito un grande successo. Racconta la storia, ambientata nel 1922, del misterioso milionario J. Gatsby e il suo amore impossibile per la sofisticata Daisy, moglie dell'ex campione di polo Tom Buchanan. Tre le trasposizioni cinematografiche: la prima nel 1949 (preceduta dalla versione muta del 1929, andata persa) diretta da Elliott Nugent e con Alan Ladd nei panni del protagonista. La seconda è il capolavoro diretto da Jack Clayton e sceneggiato da Francis Ford Coppola, con protagonista Robert Redford e Mia Farrow nel ruolo dell’amata Daisy. Il film, del 1974, si aggiudicò due premi Oscar, uno per i costumi e uno per la Miglior Colonna Sonora. Nel 2013 arriva l’ultima trasposizione cinematografica diretta da Baz Luhrmann e interpretata da Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan e Tobey Maguire.

Il curioso caso di Benjamin Button approfondimento I love books: i migliori "dal libro al film" Ambientato nella New Orleans del 1918, il romanzo è del 1922. Thomas Button è un ricco uomo d'affari e produttore di bottoni. L'ultimo giorno della prima guerra mondiale sua moglie Caroline muore, dando alla luce un bimbo con la salute di un novantenne. La trasposizione cinematografica del romanzo è del 2008 e fu presentata al Festival di Cannes. Ha vinto 3 premi Oscar e 3 premi BAFTA, ottenendo anche 5 nomination ai Golden Globe e 3 nomination ai premi SAG Awards. Diretto da David Fincher ha come protagonisti Brad Pitt e Cate Blanchett. Ambientato a partire dalla I Guerra Mondiale, il film termina con l’uragano Katrina che colpì gli Stati Uniti 90 anni dopo e racconta la commovente storia di un bambino nato anziano e destinato a vivere una vita al contrario.