Da Ana de Armas in Ballerina a Uma Thurman, le migliori attrici action

Natalie Portman è attrice, produttrice e regista. Ha la doppia cittadinanza americana e israeliana. È nota per i ruoli in Star Wars e Il cigno nero. Ha vinto un Academy Award, un Golden Globe e un SAG Award. In Fountain of Youth - L'eterna giovinezza, regia di Guy Ritchie (2025), interpreta Charlotte Purdue. Fin da giovanissima ha esordito in film d’azione, come il cult movie Léon del 1994 (nella foto, in una scena dove la vediamo insieme con il protagonista Jean Reno)