La star, nata nello stato di New York il 12 dicembre 1970, debutta sul grande schermo da giovanissima e diventa famosa quando viene scelta da Sergio Leone per "C'era una volta in America" nel 1984. Per lei una carriera straordinaria impreziosita dal premio Oscar vinto nel 2002 come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel capolavoro di Ron Howard