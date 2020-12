Julianne Moore compie 60 anni: i migliori film con l'attrice. FOTO

La star statunitense, nata il 3 dicembre 1960, debutta sul grande schermo nel 1990 con il film “I delitti del gatto nero”, mentre ottiene successo a livello internazionale con “Nine Months - Imprevisti d’amore" e “Il mondo perduto - Jurassic Park”. Poi, tante pellicole acclamate dalla critica, da “Boogie Nights” a “The Hours”. Tra i premi, il Golden Globe per “Game Change”, in cui veste i panni di Sarah Palin, e l’Oscar per la magistrale interpretazione in “Still Alice” nel 2014. LE FOTO