Le migliori serie tv da vedere a dicembre

Euphoria, episodio speciale numero 1: lunedì 7 dicembre, in onda alle 03.15, in contemporanea con gli USA (replica alle 23.00). Genere: Drammatico. Cast: Zendaya, Hunter Schafer, Colman Domingo. Trama: episodio speciale della serie TV con protagonista Zendaya. Ali aiuta Rue a capire come riuscire a spezzare davvero il ciclo della sua dipendenza dalle droghe. Lei però è assorta da altri pensieri, che ruotano intorno alla figura di Jules. (Prima stagione disponibile on demand dal e su NOW TV dal 7/12)

Diversity Media Awards, Euphoria Miglior Serie TV Straniera. Emma personaggio dell'anno