Le terrificanti avventure di Sabrina, cancellata la serie TV Netflix

Un leggero calo nella seconda stagione avrebbe portato a tale decisione, come indicato da “TV Line”. Lo show, che aveva come showrunner Roberto Aguirre-Sacasa , era incentrato sulla figura di Sabrina Spellman , posta stavolta in una veste totalmente dark, a differenza della serie TV anni ’90.

Con grande sorpresa da parte dei fan, Netflix ha cancellato una delle sue serie TV originali più apprezzate “Le terrificanti avventure di Sabrina”. Nata come spin-off di “ Riverdale ”, la serie si era subito messa in mostra con una prima stagione dal grande impatto.

Una totale riscrittura rispetto al passato che ha entusiasmato i fan. Ecco le parole dello showrunner dopo la news della cancellazione: “Lavorare a ‘Le terrificanti avventure di Sabrina” è stato un onore a partire dal primo giorno. Il cast è stato una vera gioia, fin da Kiernan, che ha interpretato la teenager strega più amati da tutti. Sono più che grato alla troupe, agli autori, editori, assistenti e a tutti per aver gettato tanto amore all’interno di questo sogno dark. Sono inoltre grato a Netflix, Warner Bros, Berlanti Television e Archie Comics per avermi consentito di raccontare la storia che volevamo, nel modo in cui volevamo. Non vediamo l’ora che tutti possiate apprezzare la quarta parte”.

La cancellazione non comporta infatti un immediato addio a “Le terrificanti avventure di Sabrina”. Mancano infatti all’appello gli ultimi otto episodi della serie, con la quarta parte che verrà trasmessa in streaming sulla piattaforma entro la fine del 2020. I fan, se abbonati, potranno seguirla anche attraverso il proprio decoder Sky Q.