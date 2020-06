Cole Sprouse è un attore particolarmente noto tra i giovanissimi e non solo. È Jughead Jones nella serie TV “Riverdale” ma di recente ha fatto parlare di sé per ben altre questioni. Il 27enne ha infatti pubblicato un post nel quale spiega d’essere stato arrestato in seguito a una manifestazione per la morte di George Floyd. Una vicenda drammatica, che ha dato il via a innumerevoli proteste in tutti gli Stati Uniti d’America. Una battaglia condotta in strada e sui social, dove Sprouse e altri personaggi dello spettacolo hanno contribuito a dar voce alla protesta.

In merito a questa vicenda l'attore ha voluto gestire in prima persona gli effetti mediatici del suo arresto, raccontando l’accaduto: “Un gruppo di protestanti pacifici, incluso me, sono stati arrestati a Santa Monica. È necessario parlare delle circostanze dell’arresto, prima che i media decidano di rendere tutta la vicenda una questione relativa unicamente a me: Black Lives Matter”.

Ha sottolineato come, dal suo punto di vista, i media pongano l’attenzione unicamente su eventi più sensazionalistici delle proteste in atto: “Siamo stati arrestati dopo aver ricevuto la richiesta di andar via. Ci hanno spiegato che, se non fossimo andati via, saremmo stati arrestati. Molti si sono allontanati ma è comparso un altro gruppo di poliziotti che ci ha bloccati, legandoci le mani con delle fascette”. Cole Sprouse ha più volte spiegato, nel suo post, come non intenda in alcun modo dar adito a una narrativa legata alla sua persona. Ha anche sottolineato come sa benissimo quanto siano le differenze, in termini di conseguenze, tra il suo arresto e quello di altri manifestanti, essendo lui bianco, etero e un personaggio pubblico.