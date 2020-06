George Floyd, la madre della figlia: "Era un uomo buono". VIDEO

Roxie Washington ha parlato, nella sua prima conferenza stampa, con al suo fianco la bambina di 6 anni, Gianna. La donna ha chiesto giustizia per l'ex compagno, ucciso durante un fermo di polizia lo scorso 25 maggio. "Lo hanno strappato a lei. Alla fine loro tornano a casa dalle loro famiglie. Gianna non ha un padre", ha detto

"Voglio giustizia per George. Voglio giustizia per George perché era buono". Queste le parole di Roxie Washington, la madre della figlia di George Floyd, nella sua prima conferenza stampa. La donna è arrivata accompagnata dalla bambina di 6 anni, Gianna, il cui padre è morto dopo che un poliziotto lo ha tenuto bloccato per diversi minuti con un ginocchio sul collo, a Minneapolis, lo scorso 25 maggio (FOTO). Washington ha detto ai cronisti: "Lo hanno strappato a lei. Alla fine loro tornano a casa dalle loro famiglie. Gianna non ha un padre. George non la vedrà mai crescere, laurearsi e non l'accompagnerà mai all'altare".