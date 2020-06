George Floyd, ancora proteste: violato coprifuoco in diverse città

I manifestanti sono rimasti nelle strade anche dopo il tramonto. In migliaia a Washington, anche davanti alla Casa Bianca, e a New York. Appello di Melania Trump a seguire le disposizioni: "Tutte le città meritano di essere al sicuro". Intanto parla la madre della figlia di Floyd: "Voglio giustizia"

I manifestanti sfidano il coprifuoco a New York, Washington e in diverse città americane. Le proteste per la morte di George Floyd , il 46enne afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis, sono continuate nella capitale, dove migliaia di persone sono rimaste in strada pacificamente anche dopo il tramonto, ma anche a New York, dove il sindaco Bill de Blasio aveva prolungato il coprifuoco fino al 7 giugno. La first lady Melania Trump ha lanciato un appello a seguire le disposizioni: "Incoraggio tutti i cittadini a obbedire al coprifuoco, a lasciare le strade e trascorrere il tempo con i propri cari. Tutte le città, le comunità e i cittadini meritano di essere al sicuro e questo può essere fatto solo se puntiamo insieme a riconciliarci e alla pace". Intanto rompe il silenzio la madre della figlia di Floyd, che chiede giustizia: “Non la vedrà crescere, lei ha solo sei anni”.

Parla la madre della figlia di Floyd: "Voglio giustizia"

"Voglio giustizia per George. Voglio giustizia per George perché era buono", ha affermato Roxie Washington, la madre della figlia di George Floyd, nella sua prima conferenza stampa. Accompagnata dalla bimba di sei anni, Gianna, Washington ha affermato: "Lo hanno strappato a lei. Alla fine loro tornano a casa dalle loro famiglie. Gianna non ha un padre. George non la vedrà mai crescere, laurearsi e non l'accompagnerà mai all'altare”.

A Washington manifestanti in piazza pacificamente dopo il coprifuoco

A Washington migliaia di manifestanti sono rimasti per le strade a protestare pacificamente, dal Capitol Hill al Lincoln Memorial e, anche vicino alla Casa Bianca blindata. Fra i manifestanti davanti alla Casa Bianca anche Elizabeth Warren, la senatrice ex candidata alle Primarie democratiche. Il Pentagono ha spostato 1.600 truppe nell'area di Washington per un eventuale sostegno alle attività delle autorità locali alle prese con le proteste, ha spiegato il portavoce del Dipartimento della Difesa, Jonathan Rath.

A New York protesta davanti alla casa di Bill de Blasio

I manifestanti hanno sfidato il coprifuoco anche a New York, dove il coprifuoco scatta dalle 20 fino alle 5 del mattino. Una protesta è andata in scena davanti a Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco Bill de Blasio, nell'Upper East Side fra l'86ma strada e East Avenue Avenue. Altre manifestazioni si sono tenute in città: centinaia di persone si sono ritrovate davanti Al Trump International a Columbus Circle.