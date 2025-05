Dazi Trump, sabato e domenica in Svizzera primo incontro Usa-Cina

Il segretario al Tesoro americano Bessent e il rappresentante per il Commercio statunitense Grier incontreranno nel weekend i loro omologhi cinesi in Svizzera: è il primo vertice ufficiale tra rappresentanti dei due Paesi dall'imposizione delle nuove tariffe da parte dell’amministrazione Trump. “Vogliamo un commercio equo”, ribadisce Washington. Pechino replica: “A difesa della giustizia in colloqui” ascolta articolo

Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent e il rappresentante per il Commercio Jamieson Grier incontreranno sabato e domenica gli omologhi cinesi in Svizzera. Lo hanno annunciato i rispettivi uffici e si tratterà del primo incontro ufficiale tra rappresentanti statunitensi e cinesi dall'imposizione dei dazi contro Pechino da parte di Donald Trump. L'ufficio di Bessent ha dichiarato in un comunicato che si recherà in Svizzera giovedì per un colloquio sul commercio con la presidente svizzera Karin Ketter-Sutter e che "incontrerà anche il rappresentante per le questioni economiche della Cina”. Per Pechino parteciperà il vicepremier He Lifeng.

Bessent: “Vedrò team cinese sabato e domenica in Svizzera” Bessent ha confermato a Fox News che incontrerà i funzionari cinesi per cercare una via d'uscita dalla guerra commerciale iniziata da Donald Trump il mese scorso con l'imposizione di ingenti dazi. "Sarò in Svizzera per negoziare con gli svizzeri e, a quanto pare, nel Paese ci sarà anche un team cinese. Quindi, ci incontreremo sabato e domenica", ha detto Bessent. "Quello che vogliamo è un commercio equo", ha sottolineato il segretario al Tesoro americano. Cina: “A difesa della giustizia in colloqui con Usa su dazi” La Cina promette di "non sacrificare la sua posizione di principio" e difendere "la giustizia" nei colloqui con gli Usa, assicurando di aver avviato negoziati dopo "appelli dell'industria e dei consumatori americani", in merito agli incontri sul commercio che il vicepremier He Lifeng, a capo del dossier per conto di Pechino, avrà col segretario al Tesoro americano Bessent nella sua visita in Svizzera del 9-12 maggio. "Se gli Usa vogliono risolvere la questione coi negoziati devono affrontare il grave impatto negativo delle tariffe unilaterali su sé stessi e sul mondo", ha detto un portavoce del ministero del Commercio cinese. Vedi anche Dazi Trump, la Cina apre al dialogo con Usa: le richieste di Pechino

La posizione cinese La nuova amministrazione americana "ha adottato una serie di misure tariffarie irragionevoli e unilaterali, che hanno gravemente compromesso i legami economici e commerciali bilaterali e l'ordine economico e commerciale internazionale, ponendo serie sfide alla ripresa dell'economia globale". Al fine di difendere i propri diritti e interessi legittimi, la Cina ha adottato contromisure decise, ha aggiunto il portavoce in una nota. Di recente, gli Usa "hanno espresso la volontà di avviare un dialogo sui dazi e sulle questioni correlate attraverso diversi canali". Dopo un'attenta valutazione dagli Stati Uniti, la Cina ha deciso di dialogare in scia "ad aspettative globali, interessi nazionali e richieste dell'industria e dei consumatori americani". Il portavoce ha osservato che "la posizione della Cina è stata coerente: se costretta a combattere, combatterà fino alla fine e, sui colloqui, la porta è aperta. Qualsiasi negoziato deve basarsi sul rispetto reciproco, sull'uguaglianza e sul reciproco vantaggio". Pertanto, se gli Stati Uniti "vogliono risolvere i problemi attraverso il dialogo, devono affrontare l'impatto negativo dei loro dazi unilaterali e rispettare le regole del commercio internazionale, l'equità e la giustizia, nonché le voci razionali di tutti i settori". Vedi anche Acquisti online, Temu e Shein reagiscono ai dazi di Trump: ecco come