Dazi Trump, la Cina apre al dialogo con Usa: le richieste di Pechino

La posizione di Pechino

"Gli Stati Uniti hanno inviato recentemente messaggi alla Cina attraverso parti competenti nella speranza di iniziare colloqui. La Cina al momento sta valutando" l'offerta, ha dichiarato ancora un portavoce cinese, sottolineando che la posizione di Pechino rimane comunque "coerente". "Se lottiamo, lotteremo fino alla fine; se parliamo, la porta sarà aperta", ha aggiunto ricordando che "gli Stati Uniti hanno avviato in modo unilaterale la guerra dei dazi e commerciale". Ma cosa chiede la Cina?

Prima di tutto per Pechino è fondamentale che Washington annulli "completamente tutte le misure tariffarie unilaterali", che attualmente raggiungono il 145%. Ora, con la strada del dialogo, si potrebbe torvare una soluzione intermedia. Bisogna però comunque ricordare che, nonostante le pressioni economiche, la Cina ha mantenuto una linea dura: ha risposto con dazi del 125% sui prodotti americani e ha diffuso un video ufficiale in cui si afferma che "inchinarsi a un bullo è come bere veleno per dissetarsi". E il governo cinese ha ribadito a più riprese che non accetterà compromessi, sostenendo che "difendere la propria posizione mantiene viva la possibilità di cooperazione". Intanto, secondo Cnbc, l’impatto economico delle tensioni inizia a farsi sentire: l’attività manifatturiera cinese ha registrato ad aprile il livello più basso degli ultimi due anni.