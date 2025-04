Prima di partire per il Michigan, dove è atteso per un comizio sui primi 100 giorni della sua seconda presidenza, il tycoon ha parlato a tutto campo con i reporter che lo attendevano alla Casa Bianca. Spazio anche al Vaticano e al dopo-Bergoglio: “C’è un bravo cardinale di New York”, ha detto riferendosi a Timothy Dolan

Donald Trump celebra i primi 100 giorni del suo secondo mandato. Prima di lasciare la Casa Bianca per un comizio in Michigan, il presidente ha parlato a tutto campo con i reporter che lo attendevano nei pressi del Marine One in attesa di decollo. Tra i temi toccati anche quello dei dazi, che continua a tener banco: il tycoon ha anticipato che potrebbe essersi trovato un accordo con l’India, Paese “che sta andando alla grande”. A breve dovrebbe poi essere firmato un ordine esecutivo per attutire l’impatto delle tariffe (al 25%) sul comparto automobilistico, anche se il presidente non è "affatto preoccupato" per il settore. Spazio anche al Vaticano e al dopo-Papa Francesco: “C’è un bravo cardinale di New York”, ha detto Trump, riferendosi a Timothy Dolan.