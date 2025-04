Amazon smentisce l'idea di indicare nei prezzi il costo dei dazi Usa

Secondo un portavoce della società citato da Bloomberg la "squadra che gestisce il negozio ultra low cost Amazon Haul ha considerato l'esposizione del costo dei dazi su alcuni prodotti. Questo però non è mai stato preso in considerazione dal sito principale"del colosso dell'ecommerce

Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Amazon fa sapere di non aver "mai preso in considerazione" la possibilità di esporre nel prezzo dei suoi prodotti il costo dei dazi. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando un portavoce della società che spiega che la "squadra che gestisce il negozio ultra low cost Amazon Haul ha considerato l'esposizione del costo dei dazi su alcuni prodotti. Questo però non è mai stato preso in considerazione dal sito principale di Amazon".

Le indiscrezioni e la reazione della Casa Bianca

La Casa Bianca, sulla base delle indiscrezioni riportate da Punchbowl, aveva criticato la presunta decisione di Amazon definendola "ostile e politica". "Questo è un atto ostile e politico da parte di Amazon. Perché Amazon non ha fatto questo quando l'amministrazione Biden ha portato l'inflazione al livello più alto degli ultimi 40 anni?", ha dichiarato ai giornalisti la portavoce Karoline Leavitt. Leavitt ha affermato inoltre di non essere sorpresa "perché Amazon ha siglato una partnership con una branca della propaganda cinese".