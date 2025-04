Trump, 100 giorni di presidenza. Tra dazi e Ucraina, cosa è successo

Introduzione

È tempo di bilanci per Donald Trump: oggi, 29 aprile, scattano i primi 100 giorni della sua seconda presidenza. Molto è già successo dallo scorso 20 gennaio, giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, dalla raffica di ordini esecutivi firmati non appena è entrato in carica all’applicazione di nuovi dazi sulle merci internazionali (anche se quelli più discussi, le tariffe “reciproche” con tutti gli Stati esteri, sono per ora sospesi, fatta eccezione per quelli con la Cina).

Misure che non hanno convinto del tutto i cittadini statunitensi: per il Washington Post e Cnn il gradimento di Trump tra la popolazione è il più basso della storia per i primi giorni di una presidenza (rispettivamente al 39% e al 41%).