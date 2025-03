Vance in Groenlandia: "Molto interessati alla sicurezza dell'Artico"

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha fatto il suo storico arrivo in Groenlandia, atterrando alla base americana di Pituffik con una temperatura di -19 gradi Celsius. "Fa un freddo cane qui", sono state le sue prime parole dopo l'atterraggio. Vance ha sottolineato l'importanza strategica della regione, ribadendo l'interesse dell'amministrazione Trump per la sicurezza artica. "Parleremo, come avete sentito, del nostro interesse per la Groenlandia da parte dell’amministrazione Trump, quindi discuteremo un po' di questo con i nostri amici dei media - ha detto ai giornalisti presenti - l’amministrazione Trump e il Presidente sono molto interessati alla sicurezza artica. Come sapete, è una questione importante, e lo sarà sempre di più nei prossimi decenni".