Trionfano le inchieste che raccontano le fragilità della società americana: dalla crisi degli oppiacei alle guerre dimenticate fino alla libertà d’espressione. ProPublica vince il servizio pubblico per un’inchiesta su donne incinte morte in Stati con leggi anti-aborto. Medaglie assegnate anche a opere di narrativa e teatro che rileggono l’identità statunitense ascolta articolo

Alla Columbia University di New York sono stati annunciati i vincitori dei Premi Pulitzer 2025 per il giornalismo. Il grande protagonista è stato il New York Times, che ha ricevuto quattro premi per la copertura della crisi del fentanyl, per le inchieste sull’esercito statunitense e per il tentativo di omicidio dell’ex presidente Donald Trump durante la sua campagna per la rielezione. Il New Yorker ha ottenuto tre riconoscimenti.

Medaglia per il servizio pubblico a ProPublica La medaglia per il servizio pubblico, la più importante tra quelle giornalistiche, è stata assegnata a ProPublica per il secondo anno consecutivo. Il premio è andato al reportage di Kavitha Surana, Lizzie Presser, Cassandra Jaramillo e Stacy Kranitz, che ha raccontato la morte di donne incinte a causa dei ritardi nelle cure mediche urgenti in Stati americani con leggi restrittive sull’aborto. Il Washington Post ha ricevuto il premio per la copertura delle breaking news grazie al suo resoconto sul tentato omicidio di Trump. Un altro riconoscimento è andato alla vignettista Ann Telnaes, premiata dopo aver lasciato il giornale: la redazione aveva rifiutato di pubblicare una sua vignetta satirica che ritraeva i leader tecnologici inginocchiati davanti a Trump, tra cui anche Jeff Bezos, proprietario del Post.

A Doug Mills il premio per la fotografia Nel complesso, i Pulitzer hanno premiato il miglior giornalismo dell’anno in quindici categorie, oltre a otto sezioni artistiche. Il premio per il servizio pubblico comporta l’assegnazione di una medaglia d’oro, mentre tutti gli altri vincitori ricevono un premio in denaro di 15.000 dollari. Il New York Times ha vinto anche il premio per il reportage esplicativo, con Azam Ahmed, Christina Goldbaum e Matthieu Aikins per un’analisi sulla politica statunitense in Afghanistan. Doug Mills ha ricevuto il premio per la fotografia di breaking news, per le immagini del tentato omicidio di Trump. Il reportage internazionale è stato affidato a Declan Walsh e al team esteri del giornale, che hanno firmato un’indagine sul conflitto in Sudan. Il premio per il reportage locale è andato ad Alissa Zhu, Nick Thieme e Jessica Gallagher per la copertura della crisi da fentanyl a Baltimora, in collaborazione con il Baltimore Banner.