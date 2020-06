Proteste per George Floyd, poliziotto in pensione ucciso a St. Louis

L'ex agente ucciso durante le proteste

approfondimento

George Floyd, la madre della figlia: "Era un uomo buono". VIDEO

Come scrive la Cnn, che cita il dipartimento di Polizia di St Louis, Dorn è stato ucciso mentre interveniva sul luogo dove era scattato l'allarme. Secondo Abc News, la vedova dell'uomo, Ann Marie Dorn, ha dichiarato al St. Louis Post-Dispatch che suo marito era un amico del proprietaro del negozio e che spesso lo controllava quando scattava l'allarme.

La notte di scontri a St. Louis

Per la morte del 77enne, in pensione dopo 38 anni di servizio, secondo quanto scrive il New York Times, non c'è stato nessun arresto. L'uccisione, inoltre, sarebbe stata ripresa e pubblicata su Facebook Live, ma poi rimossa. Nella notte tra lunedì e martedì, il dipartimento segnala che, in totale, 25 persone sono state arrestate e 55 negozi sono stati svaligiati.

Chi era David Dorn

L'ex agente di polizia era andato in pensione nel 2007, quando aveva lasciato il dipartimento di Polizia di St. Louis, come riporta Abc News, e dal 2008 era stato capo della polizia di Moline Acres, nel Missouri. Era un uomo "fuori dal comune", ha detto l'ex capo della polizia di St. Louis, Tim Fitch, parlando del 77enne: “Era un tipo divertente, un tipo felice”, ha aggiunto.