Usa, chi era George Floyd e cosa è successo a Minneapolis

Secondo giorno di proteste in Minnesota dopo la morte del quarantenne afroamericano, bloccato per diversi minuti con un ginocchio sul collo da un poliziotto. La scena è stata ripresa da una passante. Trump: “Giustizia sarà fatta”. Il movimento Black Lives Matter chiede la fine delle violenze degli agenti sui neri

“Lasciatemi, non riesco a respirare”. Le ultime parole di George Floyd, il quarantenne afroamericano di Minneapolis, Minnesota, morto dopo essere stato bloccato a terra da un poliziotto perché trovato in possesso di un documento falso, sono già diventate lo slogan delle proteste del movimento Black Lives Matter ( FOTO ), che chiede giustizia sul caso e la fine delle violenze della polizia sugli afroamericani. Il fatto, accaduto nella serata di lunedì 25 maggio, è emerso grazie al video di una passante che ha filmato l’intera scena. Sul caso si è espresso il giorno seguente anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha definito la vicenda “molto triste e tragica” assicurando che “giustizia sarà fatta”.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 20 di lunedì sera alcuni agenti di polizia sono stati chiamati per la presenza di un uomo sospetto, poi identificato come George Floyd, seduto in un’auto e apparentemente sotto effetto di sostanze stupefacenti. L’intervento della polizia sarebbe stato richiesto perché Floyd aveva cercato di usare un documento falso in un mini market. A quel punto all’uomo è stato intimato di scendere dall’auto, ma lui avrebbe opposto resistenza. Gli agenti lo hanno quindi estratto con la forza e bloccato a terra: mentre cercavano di ammanettarlo, e anche dopo averlo ammanettato, uno di loro ha tenuto a lungo premuto il suo ginocchio sul collo di Floyd.