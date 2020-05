George Floyd è stato bloccato a terra da un agente che gli ha schiacciato il collo con un ginocchio per diversi minuti. In un video si sente l’uomo dire: "Lasciatemi, non riesco a respirare". Tante le persone in strada a manifestare con cartelli con su scritto “I can’t breath”, “Black Lives Matter” o “Stop killin’ black people”. LA FOTOGALLERY