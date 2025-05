Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 maggio: la rassegna stampa

Putin apre a un cessate il fuoco in Ucraina, ma senza tempistiche definite. Al termine di una telefonata con il leader russo, Trump annuncia l’avvio immediato dei negoziati, con Kiev pronta a studiare l’offerta. A Gaza, dopo due mesi e mezzo, entrano cinque camion di aiuti. Il governo impugna la legge trentina sul terzo mandato. Accordo tra Ue e Regno Unito per il cosiddetto 'reset' 9 anni dopo il referendum della Brexit. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi