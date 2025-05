Conclave, fumata dopo oltre 3 ore da Extra omnes: i motivi del ritardo

La fumata era attesa intorno alle 19 ma è arrivata due ore dopo, alle 21. I motivi di questo ritardo non possono essere ufficiali, vista la segretezza del Conclave, ma qualcosa è trapelato. Nel 2013, anno in cui è stato eletto Papa Francesco, la prima fumata nera era arrivata due ore e 8 minuti dopo l’Extra omnes

Alle 21 la fumata nera uscita dal comignolo della Cappella Sistina ha annunciato al mondo che durante il Conclave non è ancora stato eletto il nuovo Papa (LA DIRETTA). Un esito abbastanza atteso alla prima votazione, anche se qualcuno - soprattutto tra i circa 45mila presenti in piazza San Pietro - cominciava a pensare che l’elezione fosse andata a buon fine visto che per ore dal comignolo non è uscito nulla: la fumata, infatti, era attesa intorno alle 19 ma è arrivata due ore dopo. I motivi di questo ritardo non possono essere ufficiali, vista la segretezza del Conclave, ma qualcosa è trapelato.