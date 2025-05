Conclave 2025, la prima fumata è nera. VIDEO

Dopo una lunga attesa, subito dopo le 21 è arrivata la prima fumata di questo Conclave 2025 (LA DIRETTA), in piazza San Pietro. Un fumo nero conferma che i 133 cardinali, riuniti da oggi pomeriggio per eleggere il nuovo pontefice, non hanno ancora trovato un accordo. Il comigliolo, posto sul tetto della cappella Sistina, era visibile sui maxi schermi installati in piazza per centinaia e centinaia di fedeli in attesa di questo momento. Per la prossima votazione ed il prossimo esito con la conseguente fumata (bianca in caso di elezione e nera in caso di accordo non raggiunto) si dovrà attendere domani mattina.